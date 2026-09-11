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11.09.2026 14:43:42

WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)

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M O N T A G, 14. September 2026

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium

15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro

16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem

Eighth Circuit Court in St. Louis, USA

17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"

D I E N S T A G, 15. September 2026

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August

*** 04:00 CN/Hauspreise August

*** 04:00 CN/Industrieproduktion August

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August

*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag

*** 08:00 DE/Grosshandelspreise August

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August

10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching

European financial market regulation and supervision"

(15:00 Panel-Teilnahme Cipollone)

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu

Finanzmarktregulierung

*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Barclays Financial Services Conference

- CH/Welthandelsbericht

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

M I T T W O C H, 16. September 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz August

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August

09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H

*** 10:30 GB/Erzeugerpreise August

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and

the International Trading System

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August

15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day

of Climate Finance Week

*** 16:00 US/Lagerbestände Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh)

- EU/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der Union

(mit Kanadas Premierminister Carney)

D O N N E R S T A G, 17. September 2026

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag

*** 08:00 CH/Handelsbilanz August

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli

09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update

09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch

Paul Krugman bei Konferenz zu Geoeconomics and the

International Trading System

*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August

11:30 GB/EZB-Ratsmitglied Rehn, nimmt an OMFIF Event teil

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September

*** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag

- BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament

F R E I T A G, 18. September 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

*** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August

12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen Treffen von

Eurogruppe und Ecofin

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

- BE/Treffen der Eurogruppe

- EU/Eurex: Grosser Verfalltermin

S O N N T A G, 20. September 2026

- DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

- DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’232.39 8.89 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’283.23 19.77 S1BR8U
Long 12’951.84 13.60 SA2BCU
Long 12’405.16 8.84 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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