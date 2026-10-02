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02.10.2026 15:29:48
WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)
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M O N T A G, 12. Oktober 2026
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
11:45 SW/Sveriges Riksbank: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften
in Gedenken an Alfred Nobel
*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q
- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel
D I E N S T A G, 13. Oktober 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu
"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des
Weltwirtschaftsausblicks (16:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q
M I T T W O C H, 14. Oktober 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise September
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu
"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"
10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Veröffentlichung des Fiscal Monitor
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Governor Talks: Beyond
Inflation: Europe's Policy Challenges in a Changing World
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q
*** - CN/Handelsbilanz September
D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026
*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei
Bloomberg Global Policy Series 2026
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BIP BIP August
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** - BE/EU-Gipfel
F R E I T A G, 16. Oktober 2026
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat
IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh
S A M S T A G, 17. Oktober 2026
*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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