09.01.2026 14:17:40
WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)
M O N T A G, 12. Januar 2026
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar
*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025
*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK)
*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit
NYSE-Chairman
*** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden
- JP/Börsenfeiertag: Japan
D I E N S T A G, 13. Januar 2026
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober
*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference
*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Soceity Washington
M I T T W O C H, 14. Januar 2026
*** 09:20 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der Bolsas y Mercados Españoles
11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2056 im Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q
*** 15:50 US/Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der
Chamber of Commerce of Greater Philadelphia
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung
"An Economy That Works for All"
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - CN/Handelsbilanz Dezember
D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Grosshandelspreise Dezember
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November
*** 08:00 GB/BIP November
*** 08:00 GB/Handelsbilanz November
*** 08:00 GB/Industrieproduktion November
*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025
*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar
*** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei
VBA/VA Chamber Financial Forecast event
F R E I T A G, 16. Januar 2026
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember
08:00 DE/Baugenehmigungen November
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
