WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. Juli (28. KW)

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Leitindex zeigt sich im Freitagshandel mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Anfangsverluste wettmachen, rutscht dann zeitweise aber wieder unter die Nulllinie. Die Börsen in Asien bewegten sich am Freitag auf rotem Terrain, die Börse in Hongkong blieb feiertagsbedingt geschlossen.