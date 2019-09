WOCHENENDÜBERBLICK/31. August und 1. September -2

Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten sieht Daimler-Chef Ola Källenius keinen langfristigen Einbruch auf dem Automarkt. "Wir sehen den globalen Automobilmarkt nicht in einem lang anhaltenden Abschwung. Es stimmt, die weltweite Pkw-Nachfrage hat sich 2019 abgeschwächt. Nach den starken Vorjahren und angesichts der schwächeren wirtschaftlichen Wachstumsdynamik kommt das aber nicht völlig überraschend", sagte Källenius der Automobilwoche.

KWS Saat hält nach Grossakquisition weitere Zukäufe für möglich

Nach der grössten Akquisition in der gut 160-jährigen Geschichte des Unternehmens und dem Einstieg in das Gemüsegeschäft will KWS Saat das neue Segment ausbauen und schliesst dafür auch weitere Zukäufe nicht aus. "Die werden aber vermutlich kleinere Dimensionen haben verglichen mit Pop Vriend", sagt Hagen Duenbostel, Vorstandssprecher des Pflanzenzüchtungsunternehmens, der Börsen-Zeitung.

Nutzerkonto von Twitter-Chef Dorsey gehackt

Hacker haben das Nutzerkonto von Twitter-Chef Jack Dorsey geknackt. "Wir wissen, dass @jack kompromittiert wurde und untersuchen, was geschehen ist", teilte ein Sprecher des Kurzbotschaftendiensts mit. Zuvor waren über Dorseys Konto rassistische und beleidigende Beiträge verbreitet worden.

