WOCHENENDÜBERBLICK/29. und 30. Juni 2019 -2

Der saudische Energieminister Khalid al-Falih geht davon aus, dass die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) und die von Russland angeführten Partnerländer die bestehende Förderkürzung verlängern werden. Weitere Einschnitte in die Ölförderung seien dabei nicht erforderlich, sagte der Minister. Am wahrscheinlichsten sei eine Verlängerung der Kürzungen um neun Monate, sagte Khalid al-Falih bei seinem Eintreffen in Wien. Der Ölmarkt werde sich in den kommenden sechs bis neun Monaten ausbalancieren. Die Nachfrage werde zwar etwas schwächer, sei aber immer noch gesund.

Chinesische Industrieaktivität stagniert im Juni

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben stabil geblieben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verharrte auf 49,4, wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht.

Henkel bekommt Konjunkturabkühlung zu spüren

Die Geschäfte des Dax-Konzerns Henkel leiden deutlich unter der schlechten Wirtschaftslage in vielen Ländern. Die grösste Baustelle sei "sicherlich das konjunkturelle Umfeld", sagte Vorstandschef Hans Van Bylen der Rheinischen Post. Die Autoindustrie als einer der wichtigsten Kunden stehe "unter Druck". Auch die Abkühlung der Konjunktur in China drücke auf das Geschäft von Henkel.

IPO/Global Fashion Group schafft nochmals abgespeckten Börsengang

Der Modehändler Global Fashion Group hat nach Absenken des Angebotspreises genug Investoren für seinen Börsengang gefunden, muss allerdings nochmals Abstriche hinnehmen. Zu dem gesenkten Preis von je 4,50 Euro werden nun 44 Millionen Aktien platziert, davon 40 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, wie das Unternehmen mitteilte. Der Börsengang kommt damit auf ein Volumen von knapp 200 Millionen Euro.

Pfeiffer Vacuum trennt sich von Vorstand Ulrich von Hülsen

Vorstandsmitglied Ulrich von Hülsen verlässt die Pfeiffer Vacuum Technology AG. Die Trennung erfolge auf seinen Wunsch hin und im beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat per Ende Juni, teilte der Vakuumpumpenhersteller mit. Zu den Gründen für das Ausscheiden wurden keine Angaben gemacht.

Karstadt -Vorstand droht Verdi wegen Streiks mit Schadenersatzforderungen

Miguel Müllenbach, der Personal- und Finanzchef von Galeria Karstadt Kaufhof, hat die Gewerkschaft Verdi davor gewarnt, das Unternehmen weiter mit Streiks zu belasten. In diesem Jahr hätten sich die Ausstände bei Kaufhof, Karstadt und Karstadt Sports bereits auf mehr als 400 Streiktage summiert, sagte er im Interview mit dem Handelsblatt.

Huawei darf wieder US-Komponenten aus den USA kaufen

Im Zuge der Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China bekommt auch der chinesische Telekomausrüster Huawei eine Atempause. US-Präsident Donald Trump erlaubt es US-Konzernen wieder, ihre Hochtechnologie-Produkte an die Huawei Technologies Co zu verkaufen. Das soll allerdings nur für solche Produkte gelten, die nicht die nationale Sicherheit der USA gefährden, wie der Präsident am Rande des G20-Gipfels in Osaka sagte. Ein Huawei-Sprecher wollte die Ankündigung des US-Präsidenten nicht kommentieren.

June 30, 2019 12:00 ET (16:00 GMT)