WOCHENENDÜBERBLICK/28. und 29. September 2019 -3

US-Gesundheitsbehörde verfolgt Spuren bei Lungenerkrankungen nach E-Zigaretten

Auf der Suche nach der genauen Ursache von hunderten Lungenerkrankungen nach dem Konsum von E-Zigaretten verfolgen die US-Behörden offenbar konkrete Spuren. Von 514 befragten Patienten gaben 77 Prozent an, mit ihren E-Zigaretten Produkte mit dem Cannabis-Wirkstoff THC konsumiert zu haben, teilte Anne Schuchat von der US-Gesundheitsbehörde CDC am Freitag mit. Nur 16 Prozent der Befragten gaben demnach an, ausschliesslich Nikotin-Produkte geraucht zu haben.

Erneut gewaltsame Proteste in Haiti

Gewaltsame Proteste haben erneut den Karibikstaat Haiti und seine Hauptstadt Port-au-Prince erschüttert. Auch am Freitag gingen wieder tausende Menschen aus Wut gegen Präsident Jovenel Moïse auf die Strasse. Demonstranten warfen mit Steinen und plünderten Geschäfte; die Polizei versuchte, sie mit Tränengas auseinanderzutreiben.

