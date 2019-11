WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/9. und 10. November 2019

Koalition einigt sich im Streit um Grundrente

Die grosse Koalition hat ihren Streit um die Grundrente nach Angaben aus Regierungskreisen beigelegt. Im Koalitionsausschuss habe es am Sonntag eine Einigung gegeben, hiess es aus Regierungskreisen in Berlin.

Moody's bewertet Ausblick Grossbritanniens negativ

Wegen der anhaltenden Brexit-Debatte bewertet die Ratingagentur Moody's den Ausblick für die langfristige Kreditwürdigkeit Grossbritanniens nicht mehr stabil sondern negativ.

Verbraucherpreise in China steigen saumässig schnell

Extrem steigende Preise für Schweinefleisch treiben die Inflationsrate in China an. Wie die Behörden mitteilten, stiegen die Verbraucherpreise im Oktober mit einer Jahresrate von 3,8 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit über 7 Jahren.

Altmaier will Soli-Entlastung auf 2020 vorziehen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will Bürger und Unternehmen durch die Einführung eines Steuerfreibetrags bereits ab 2020 vom Solidaritätszuschlag entlasten.

Merkel: Ost-West-Angleichung dauert "halbes Jahrhundert oder länger"

Die erhoffte Angleichung zwischen Ost und West dauert nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "bei manchem doch eher ein halbes Jahrhundert oder länger". Nach zehn oder zwanzig Jahren "hatte man die Hoffnung, dass es schneller geht", sagte die Kanzlerin zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.

Bloomberg tritt bei Vorwahl des Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten an

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg steigt in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten ein.

Vitamin-E- Öl wohl Ursache für Todesfälle durch E-Zigaretten

Nach 39 Todesfällen und mehr als 2000 Lungenerkrankungen durch E-Zigaretten hat eine US-Gesundheitsbehörde nach eigenen Angaben wahrscheinlich die Ursache ausfindig gemacht. Es gebe "direkte Belege" dafür, dass ein aus Vitamin E gewonnenes Öl die Lungenerkrankungen bei den E-Zigaretten-Konsumenten hervorgerufen habe.

Bundesregierung will Tabakwerbung verbieten

Die Bundesregierung will Tabakwerbung ab dem 1. Januar 2022 komplett verbieten. Das berichtet die "Bild am Sonntag", die sich auf ein Eckpunktepapier der Grossen Koalition in Berlin beruft.

