WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/7. und 8. November 2020

Biden besiegt Amtsinhaber Trump bei US-Präsidentschaftswahl

Nach einem beispiellosen Wahlkrimi hat der Demokrat Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den USA gegen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen. Vier Tage nach dem Wahltag riefen die US-Sender am Samstag den früheren Vizepräsidenten schliesslich zum Sieger aus.

EU-Spitzen rufen USA zu engerer transatlantischer Zusammenarbeit auf

Die Spitzen der EU haben dem US-Demokraten Joe Biden zu seinem Wahlsieg gratuliert und zu einer engeren transatlantischen Partnerschaft aufgerufen.

IW sieht auch bei Biden-Wahlsieg schwierige Beziehungen

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA werden nach Einschätzung des Direktors des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, auch unter einem möglichen Präsidenten Jo Biden schwierig bleiben. "Der Ton würde moderater werden, aber in der Sache kann auch Biden hart sein", sagte Hüther.

Über die Macht im US-Senat wird am 5. Januar entschieden

Nach dem Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl ist weiter offen, wer künftig die Kontrolle im mächtigen US-Senat haben wird. Für die zeitgleich mit der Präsidentschaftswahl abgehaltene Wahl zum US-Kongress meldeten die US-Sender am Samstag, dass die Entscheidung über die beiden Senatorenposten aus dem Bundesstaat Georgia in Stichwahlen fallen wird.

Creditreform erwartet 2021 bis zu 110.000 Privatinsolvenzen

Die Zahl der Privatinsolvenzen wird im kommenden Jahr nach Einschätzung der Experten von Creditreform signifikant steigen. "Wir gehen davon aus, dass wir schon im kommenden Jahr bis zu 110.000 Privatinsolvenzen verzeichnen könnten", sagte Creditreform-Geschäftsführer Volker Ulbricht.

Merkel: Zuerst Pfleger, Ärzte und Risikogruppen impfen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass nach Zulassung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus zunächst Pflegekräfte, Ärzte und Menschen aus Risikogruppen geimpft werden. Die Frage werde mit der Ständigen Impfkommission, der Wissenschaftsakademie Leopoldina und der Ethikkommission diskutiert.

IG Metall priorisiert Beschäftigungssicherung - Zeitung

Die IG Metall wird nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" mit einer niedrigeren Lohnforderung in die Tarifrunde ziehen als Verdi. Im öffentlichen Dienst wurden ursprünglich 4,8 Prozent verlangt, der Vorstand der IG Metall werde in seinem Beschluss am Montag höchstwahrscheinlich unter dieser Marke bleiben, schreibt die Zeitung weiter.

China Handelsbilanz Okt Überschuss 58,44 (PROG: 47,8) Mrd USD

China hat im Oktober deutlich mehr exportiert und deutlich weniger importiert als erwartet. Dadurch lag der Handelsbilanzüberschuss mit 58,44 Milliarden Dollar deutlich über den erwarteten 47,8 Milliarden Dollar.

Türkischer Zentralbank-Chef per Präsidialdekret entlassen

Inmitten der Talfahrt der türkischen Lira ist der Chef der Zentralbank, Murat Uysal, entlassen worden. Laut einem am Samstag veröffentlichten Präsidialdekret wurde Uysal durch den ehemaligen Finanzminister Naci Agbal ersetzt. Uysal hatte das Amt erst im Juli 2019 angetreten.

