WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/4. und 5. -2

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor erheblichen Sicherheitslücken in der Steuerungssoftware von Kraftwerken gewarnt. Das Amt bestätigte Welt am Sonntag entsprechende Forschungsergebnisse des russischen Antivirusanbieters Kaspersky. Dieser habe auf dem Hackerkongress 36c3 in Leipzig Ende Dezember 54 verschiedene Sicherheitslücken in einer Kraftwerkssteuerungssoftware von Siemens aufgedeckt.

Der Realzins, also die Differenz von nominaler Verzinsung und Inflation, ist nicht erst seit dem 20. Jahrhundert im Sinkflug. Vielmehr lasse sich seit mindestens 500 Jahren ein Rückgang der realen Verzinsung feststellen, schreibt die Welt am Sonntag, die Forschungen des Harvard-Wissenschaftlers Paul Schmelzing ausgewertet hat. Schreibe man den Trend aus den letzten 500 Jahren fort, werde es für die kommenden Generationen zur Normalität, etwas dafür zu zahlen, Geld auf dem Konto haben. 2100 könnten Negativzinsen von zwei Prozent eher die Regel als die Ausnahme sein.

Die russische Regierung hat einen umfassenden Plan zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels vorgelegt. Damit sollten die "Verluste" durch die Erderwärmung gemindert, aber auch deren "Vorteile" genutzt werden, heisst es in dem auf der Regierungswebsite veröffentlichten Papier. Die Regierung präsentierte dazu 30 Massnahmen, mit denen sie das vom Klimawandel besonders stark betroffene Land auf die Veränderungen vorbereiten will.

