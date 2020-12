WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/19. und -2

Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Sonntag mindestens acht Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch Kinder, sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Tarik Arian. Mehr als 15 Menschen seien verletzt worden.

Biden sagt Mexiko bessere Zusammenarbeit beim Thema Einwanderung zu

Der gewählte US-Präsident Joe Biden strebt eine bessere Zusammenarbeit mit Mexiko in Fragen der Einwanderung an. Biden habe in einem Telefonat mit dem mexikanischen Staatschef Andrés Manuel López Obrador die Notwendigkeit betont, "die Kooperation beider Länder neu zu beleben, um eine sichere und geordnete Einwanderung sicherzustellen", teilte Bidens Übergangsteam am Samstag mit.

Biden will Kampf gegen Klimawandel zu einer Hauptsäule von Regierungshandeln machen

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den Kampf gegen die "existenzielle Bedrohung" durch den Klimawandel zu einer Hauptsäule des Regierungshandelns machen. "Wir sind in einer Krise", sagte Biden am Samstag in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. "Genau so, wie wir im Kampf gegen das Coronavirus eine geeinte Nation sein müssen, so brauchen wir eine geeinte nationale Antwort auf den Klimawandel."

Einschränkung von Flügen aus Grossbritannien für Deutschland "ernsthafte Option"

Nach dem Auftreten einer Mutation des Coronavirus in Grossbritannien ist auch für Deutschland die Einschränkung des Flugverkehrs aus dem Königreich eine "ernsthafte Option". In den Niederlanden dürfen bereits vorerst keine Flugzeuge mehr aus Grossbritannien landen.

Union will Pakete im Online-Handel besteuern

Um den Einzelhandel zu unterstützen, plant die Union eine Besteuerung von Paketen im Online-Handel. In einem Grundsatzpapier, das der Welt am Sonntag vorliegt, wird eine "Paketabgabe für den Onlinehandel" gefordert, "die sich in der Höhe proportional nach dem Bestellwert richtet". Diese soll beim Onlinehändler erhoben und von ihm an das Finanzamt abgeführt werden.

SPD legt im Sonntagstrend leicht zu

Die SPD hat zum Jahresende in der Wählergunst leicht zulegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, klettern die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (+1 Punkt). Die Union beendet das Corona-Jahr mit unverändert 35 Prozent klar als stärkste Kraft, die Grünen liegen mit unverändert 19 Prozent auf dem zweiten Platz.

Britischer Gesundheitsminister: Neue Coronavirus-Mutation "ausser Kontrolle"

Die neue, ansteckendere Variante des Coronavirus in England ist nach den Worten des britischen Gesundheitsministers "ausser Kontrolle". "Wir müssen es unter Kontrolle bringen", hob Matt Hancock am Sonntag im Sender Sky News hervor. Die Lage sei "todernst". Die einzige Möglichkeit sei eine Verringerung der sozialen Kontakte.

Belgien kappt Verkehrsverbindungen nach Grossbritannien wegen Corona-Mutation

Angesichts der neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien kappt Belgien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich. Flüge und Zugverbindungen aus Grossbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, kündigte ein Regierungsvertreter in Brüssel am Sonntag an.

Röttgen attackiert Scholz im Streit um Kampfdrohnen

Im Koalitionsstreit um die Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen hat der CDU-Politiker Norbert Röttgen scharfe Kritik an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geübt. "Anstatt den Argumenten der eigenen Verteidigungspolitiker zu folgen, verdreht Olaf Scholz nun absichtlich, worum es bei der Anschaffung der bewaffneten Drohnen geht", sagte Röttgen.

Geplantes US-Konjunkturpaket nimmt wichtige Hürde

Republikaner und Demokraten sind einer Einigung im Ringen um ein 900 Milliarden Dollar schweres Corona-Hilfspaket in den USA einen wichtigen Schritt näher gekommen. Senatoren beider Parteien hätten am späten Samstagabend eine Einigung über das Notfall-Kreditprogramm der US-Notenbank erzielt, hiess es von mit dem Verhandlungen vertrauten Personen. Das Fed-Programm gilt als eine der grössten Hürden für das geplante Konjunkturprogramm.

WHO fordert striktere Corona-Massnahmen in Europa wegen neuer Virusvariante

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihre europäischen Mitgliedsstaaten angesichts einer neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien zu einer Verschärfung ihrer Corona-Massnahmen aufgerufen. "In Europa, wo die Übertragung hoch und weit verbreitet ist, müssen die Länder ihre Kontroll- und Vorbeugemassnahmen verstärken", sagte eine Sprecherin der WHO-Europa.

Unionsfraktion fürchtet Nachtragshaushalt

Angesichts der anhaltend hohen Infektionszahlen wächst im Bundestag die Sorge um die Folgen für die Staatskasse. "Wenn der harte Lockdown viel länger als bis Januar andauert und weiter den Einzelhandel einbezieht, könnte die Vorsorge im Haushalt bald aufgebraucht sein", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dann steuere man auf einen Nachtragshaushalt zu.

Spitzengespräch zwischen Berlin, Paris und Brüssel wegen neuer Coronavirus-Variante

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben am Sonntag wegen der neuen Coronavirus-Variante in Grossbritannien mit den Spitzen der EU beraten. An dem Gespräch nahmen seitens der EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sowie Ratspräsident Charles Michel teil, wie der Elysée-Palast in Paris mitteilte. Die spanische Regierung fordert wegen der mutmasslich ansteckenderen Variante des Virus ein koordiniertes Vorgehen der EU.

Corona-Mutation in England als Hiobsbotschaft vor Weihnachten

Kaum hat die Zulassung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus Hoffnungen auf eine baldige Eindämmung der Pandemie geweckt, sorgt kurz vor Weihnachten eine Hiobsbotschaft aus Grossbritannien europaweit für grosse Beunruhigung: In Teilen Englands hat sich eine Variante von Sars-CoV-2 ausgebreitet, die nach ersten Erkenntnissen bis zu 70 Prozent ansteckender ist als die bisher verbreitete Form.

Bundesregierung plant Reisebeschränkungen nach Grossbritannien/Südafrika

Wegen der gemeldeten Mutation des Coronavirus beabsichtigt die Bundesregierung, die Reisemöglichkeiten zwischen Deutschland und Grossbritannien sowie zwischen Deutschland und Südafrika einzuschränken. Eine entsprechende Regelung werde zur Zeit erarbeitet, sagte ein Regierungssprecher. Die Bundesregierung stehe dazu im Kontakt mit den europäischen Partnern.

Tausende protestieren in Belarus erneut gegen Staatschef Lukaschenko

Mehr als vier Monate nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus haben tausende Regierungsgegner erneut gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Bei dezentralen Protesten im ganzen Land wurden am Sonntag mehr als 30 Menschen festgenommen, wie die Menschenrechtsorganisation Wjasna mitteilte.

