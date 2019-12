WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/14. und -2

In Sachsen-Anhalt steht die Kenia-Koalition erneut vor einer Belastungsprobe: Die CDU stellte nach scharfer Kritik der Landes-Grünen am Umgang des Koalitionspartners mit der Teilnahme eines CDU-Kreispolitikers als Ordner an einer rechtsextremen Demonstration im Jahr 2011 das Bündnis infrage.

HDE: Weihnachtsgeschäft verlangsamt sich vor dem dritten Advent

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel reichte in den Tagen vor dem dritten Advent nicht an das gute Niveau der Vorwoche heran. Laut einer aktuellen Trendumfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 300 Händlern aller Branchen, Grössenklassen und Standorte ging der Anteil der Unternehmen, die mit ihrer Umsatzentwicklung zufrieden waren, gegenüber der Vorwoche um zehn auf 40 Prozent zurück.

Bekenntnis in Madrid zu Notwendigkeit deutlich grösserer Klimaschutzanstrengungen

Zum Abschluss der UN-Klimakonferenz haben die Delegierten aus fast 200 Ländern die Notwendigkeit anerkannt, dass alle ihre nationalen Klimaschutzziele deutlich anheben müssen. In dem Beschluss, der am Sonntag im Abschlussplenum gefasst wurde, werden alle Staaten "ermutigt", 2020 auf Grundlage der Wissenschaft "die höchstmögliche Ambition als Reaktion auf die Dringlichkeit" des Kampfs gegen den Klimawandel zu zeigen.

Weltklimakonferenz in Madrid mit Minimalbeschlüssen zu Ende gegangen

Nach harten und langen Verhandlungen ist die UN-Klimakonferenz in Madrid mit Minimalbeschlüssen zu einer Anhebung der Klimaschutz-Ambitionen und anderen Themen zu Ende gegangen. Die chilenische Umweltministerin und Konferenzvorsitzende Carolina Schmidt verkündete am Sonntag die Beschlüsse vor den Delegierten aus fast 200 Ländern. Unter anderem wurde darin die Notwendigkeit anerkannt, dass alle Länder ihre nationalen Klimaschutzziele anheben.

Erstmals seit drei Wochen wieder Ausschreitungen bei Protesten in Hongkong

Erstmals seit drei Wochen hat es bei Kundgebungen der Demokratiebewegung in Hongkong wieder Ausschreitungen gegeben. Die Polizei setzte am Sonntag Pfeffer-Spray ein und nahm zahlreiche Demonstranten fest. Die Anhänger der Demokratiebewegung bildeten an verschiedenen Stellen der Stadt Flashmobs.

NGO-Vertreter zeigen sich enttäuscht von Beschlüssen der Weltklimakonferenz

Vertreter verschiedener Umwelt- und Entwicklungsorganisationen haben sich von den Beschlüssen der UN-Klimakonferenz enttäuscht gezeigt. Michael Schäfer, Leiter Klimapolitik und Energie des WWF Deutschland, bezeichnete die Konferenz am Sonntag als "gruseligen Fehlstart in das für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens so entscheidende Jahr 2020".

SPD stagniert im Sonntagstrend

Die SPD kann von ihrem Wechsel in der Führung laut Sonntagstrend von "Bild am Sonntag" nicht weiter profitieren. Dort liegt sie wie in der Vorwoche bei 16 Prozent. Aber auch fast alle anderen Parteien stagnieren in der Wählergunst.

UN-Generalsekretär Guterres "enttäuscht" von Beschlüssen der Weltklimakonferenz

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich "enttäuscht" gezeigt von den Ergebnissen der Weltklimakonferenz in Madrid. Die Staatengemeinschaft habe "eine wichtige Gelegenheit verpasst", mehr Ambitionen bei der Bewältigung der Klimakrise zu zeigen, erklärte Guterres am Sonntag.

Altmaier warnt vor Huawei-Ausschluss bei 5G-Netz

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts der diskutierten Gesetzesentwürfe bei Union und SPD davor gewarnt, den chinesischen Huawei-Konzern vom Aufbau des neuen deutschen 5G-Datennetzes auszuschliessen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mpt

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2019 11:50 ET (16:50 GMT)