WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/9. und 10. November 2024

Delivery Hero: Talabat-IPO kommt - zunächst 15%

Delivery Hero wird zunächst 15 Prozent der Tochter Talabat an die Börse in Dubai bringen. Bis Mitte Dezember sollen die Talabat-Aktien zum Handel zugelassen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung seien am vergangenen Donnerstag von der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt worden, die Details dazu würden am Montag auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht.

Moskau will Öl -Champion schmieden

Moskau arbeitet an einer Fusion seiner grössten Ölgesellschaften und will so einen nationalen Champion schaffen. Das würde den Einfluss von Präsident Wladimir Putin auf die globalen Energiemärkte und die russische Kriegswirtschaft stärken. In einem der diskutierten Szenarien würde der staatlich unterstützte Ölriese Rosneft Oil den staatlichen Produzenten Gazprom Neft und das unabhängige Unternehmen Lukoil übernehmen, so Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind.

Telefonica zahlt 85 Mio USD - Rechtsstreit beigelegt

Telefonica zahlt gut 85,2 Millionen Dollar und legt so einen Rechtsstreit mit den US-Justizbehörden bei. Dabei geht es laut den Justizbehörden um den Vorwurf der Bestechung von Beamten in Venezuela 2014. Eine Tochtergesellschaft von Telefonica schloss nun einen Vergleich mit Bundesstaatsanwälten.

November 10, 2024 11:20 ET (16:20 GMT)