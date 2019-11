WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/9.und 10. November 2019

Givaudan übernimmt US-Unternehmen Ungerer

Der schweizerische Aromenhersteller Givaudan übernimmt das US-Unternehmen Ungerer. Mit dem Hersteller von Duftstoffen und Aromen aus New Jersey werde Givaudan die Marktführerschaft ausbauen, heisst es in einer Mitteilung von Givaudan.

Aramco vor IPO mit deutlichem Gewinnrückgang

Der Gewinn von Aramco ist im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Er fiel auf 21,2 Milliarden Dollar von 30,3 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.

Aramco nimmt Angebote für Aktien ab kommendem Sonntag entgegen

Nach dem angekündigten Börsengang will der saudiarabische Ölgigant Aramco ab kommendem Sonntag Angebote für seine Aktien annehmen. Der endgültige Ausgabepreis werde dann am 5. Dezember bekanntgegeben, heisst es in den jetzt veröffentlichten Unterlagen für den Börsengang.

Ökostrom-Abieter Summiq bereitet Börsengang vor

Der Ökostromanbieter Summiq will an die Börse. Er strebt im Rahmen eines IPO im Münchener Freiverkehr einen Erlös zwischen 75 und 100 Millionen Euro an. Dazu will er 7,5 bis 10 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung verkaufen.

Singulus erwartet neue China-Aufträge über 57 Millionen Euro

Singulus rechnet noch im vierten Quartal mit Aufträgen über 57 Millionen Euro aus der chinesischen Solarindustrie. Ein entsprechender Vorvertrag sei jetzt mit Tochterunternehmen des chinesischen Staatskonzerns CNBM Group unterzeichnet worden.

Bundesregierung will Tabakwerbung verbieten

Die Bundesregierung will Tabakwerbung ab dem 1. Januar 2022 komplett verbieten. Das berichtet die "Bild am Sonntag", die sich auf ein Eckpunktepapier der Grossen Koalition in Berlin beruft.

Vitamin-E- Öl wohl Ursache für Todesfälle durch E-Zigaretten

Nach 39 Todesfällen und mehr als 2000 Lungenerkrankungen durch E-Zigaretten hat eine US-Gesundheitsbehörde nach eigenen Angaben wahrscheinlich die Ursache ausfindig gemacht. Es gebe "direkte Belege" dafür, dass ein aus Vitamin E gewonnenes Öl die Lungenerkrankungen bei den E-Zigaretten-Konsumenten hervorgerufen habe.

