WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/5. und 6. September 2020

INDEXÄNDERUNG/Aareal bleibt doch im MDAX - Rocket Internet steigt ab

Der Indexbetreiber Stoxx hat seine Angabe zum Umbau des MDAX vom Donnerstagabend, 3. September, korrigiert. Demnach steigt nicht die Aareal Bank aus dem MDAX in den SDAX ab, sondern Rocket Internet. Nachrücker für Rocket Internet ist wie bereits berichtet Wacker Chemie. Die Änderung wird zum 21. September umgesetzt.

Kulttrainer Jürgen Klopp wechselt zu Adidas

Der Sportartikelhersteller Adidas hat Kulttrainer Jürgen Klopp als neue Werbefigur verpflichtet. "Wir haben mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt unter Vertrag genommen", sagte Konzernchef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Jürgen Klopp sei eine Kultfigur, "deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden".

VW-Betriebsratschef sieht gute Chancen, Tesla-Vorsprung aufzuholen

Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh sieht gute Chancen, dass sein Konzern den Elektroauto -Pionier Tesla bei den Stückzahlen und bei der Software überholen kann. "Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300.000 und 500.000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900.000 und 1,5 Millionen. Das wollen wir 2023 auch erreichen, wahrscheinlich schon früher".

Über halbe Mrd EUR Privatvermögen in Wirecard-Skandal eingefroren - Zeitung

Im Wirecard-Skandal hat die Staatsanwaltschaft München nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) mehr als eine halbe Milliarde Euro an Privatvermögen eingefroren. Selbst damit könne jedoch nicht annähernd der entstandene Schaden ausgeglichen werden.

Philips geht Verkauf der Haushaltsgerätesparte an - Zeitung

Philips geht in Kürze den Verkauf seiner Haushaltsgerätesparte an und will einen Vertrag bis zum dritten Quartal 2021 unterzeichnet haben. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" hat das Unternehmen Interessenten signalisiert, es wolle im Oktober Gespräche aufnehmen. Die Sparte stelle unter anderem Senseo-Kaffeemaschinen, Staubsauger und Bügeleisen her und habe im vergangenen Jahr 2,3 Milliarden Euro Umsatz erzielt, 12 Prozent des Konzernumsatzes.

Corona-Impfstoff von Sanofi und Glaxo soll weniger als 10 EUR kosten

Der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und Glaxosmithkline soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise "so niedrig wie möglich" zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit der britischen Glaxosmithkline zusammen. Der britisch-schwedische Konkurrent AstraZeneca hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund 2,50 Euro pro Dosis angekündigt.

INDEXÄNDERUNG/Catalent, Etsy, Teradyne kommen in S&P 500 - Tesla aussen vor

Die Aktien von Catalent, Etsy und Teradyne werden neu in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen. Dafür müssen H&R Block, Coty und Kohl's ihre Plätze freimachen. Die Änderungen werden zum 21. September umgesetzt.

Amazon verbietet Verkauf ausländischen Saatguts an USA

Amazon.com sperrt Auslandsverkäufe von Saatgut in den USA, nachdem im Sommer Tausende verdächtiger Pakete, viele davon mit Poststempel aus China, in Haushalten auf der ganzen Welt angekommen sind. Die Massnahme erfolgt, nachdem das mysteriöse Saatgut US-Beamte dazu veranlasste, Alarm über die Leichtigkeit auszulösen, mit der Saatgutverkäufe auf E-Commerce-Seiten können, was eine potenzielle Bedrohung für die US-Landwirtschaft darstellt.

