WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/29. und 30. Mai 2021

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

VW plant COO-Führungsebene zur Aufsicht der Markengruppen-Zeitung

Volkswagen plant einem Medienbericht zufolge eine neue Führungsebene unterhalb des Vorstands, um seine Konzerntöchter stärker zu beaufsichtigen. Wie die Automobilwoche ohne Angaben von Quellen berichtet, sollen zwei Chief Operating Officers (COO) dafür sorgen, dass die Konzerntöchter enger zusammenarbeiten. So wolle Konzernchef Herbert Diess sicherstellen, dass künftig weniger Reibungsverluste und Doppelentwicklungen auftreten.

Vodafone baut in Dresden globales Innovationszentrum

Vodafone baut in Dresden ein globales Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Innovation. Dort soll zu Zukunftstechnologien wie 5G, 6G und OpenRAN sowie Anwendungen in den Bereichen autonomes Fahren, vernetzte Landwirtschaft, Chemie und Bau geforscht werden, wie der Konzern mitteilte. Das britische Unternehmen will dort in den kommenden Jahren mehr als 200 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen.

Adidas-Chef Rorsted kritisiert deutsches Lieferkettengesetz

Adidas-CEO Kasper Rorsted hat das in Deutschland verabschiedete Lieferkettengesetz kritisiert. "Eine isolierte Regelung wird die deutsche Industrie bestrafen", sagt er im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Samstagsausgabe). "Wir stehen zu unserer Verantwortung, aber wir sind für ein europäisches Gesetz, nicht für nationale Alleingänge", sagte Rorsted. Lieferanten in der ersten und zweiten Reihe unterlägen den strengen Arbeitsplatzstandards von Adidas, so Rorsted. "Wenn sie die von uns vorgegebenen Standards nicht einhalten, werden die Verträge gekündigt."

IPO/Autodaten-Startup Wejo will über Spac an die Börse

Das britische Autodaten-Startup Wejo will mit Hilfe des Spac-Akquisitionsvehikels Virtuoso Acquisition an die Börse. Wie Wejo Limited und die an der Nasdaq notierte Virtuoso Acquisition Corp. am Freitagabend mitteilten, sei eine entsprechende Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen worden. Laut Mitteilung wird das neue Unternehmen, Wejo, dabei mit insgesamt 800 Millionen US-Dollar bewertet (Enterprise Value). Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein.

Deutsche Bahn ab Juni mit Holz- statt Plastikbesteck in den Zügen

Die Deutsche Bahn will den Plastikmüll in den Zügen reduzieren. Ab Juni bekommen Fahrgäste Holzbesteck für To-Go-Produkte in der Bordgastronomie anstatt Plastikbesteck. Zudem soll die Abfalltrennung in den Bahnhöfen und Zügen vereinfacht und somit effizienter gemacht werden.

Intersport sieht Hunderte Sportläden durch neue Adidas-Strategie vor dem Aus

Die Handelsorganisation Intersport glaubt, dass die neue Vertriebsstrategie des Sportartikelkonzerns Adidas für viele kleine Sportgeschäfte das Aus bedeuten wird. "Europaweit könnten einige Tausend Sportartikel-Verkaufsstellen wegfallen, in Deutschland einige Hundert", sagte Intersport-Vorstand Frank Geisler der Zeitung Welt am Sonntag.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2021 11:01 ET (15:01 GMT)