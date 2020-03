WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/29. Februar und 1. März 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Audi erwartet 20 Prozent Wachstum bei SUVs

Audis Vertriebs- und Marketingvorständin Hildegard Wortmann rechnet im Interview mit Automobilwoche damit, dass das Unternehmen im kompakten SUV-Segment mit e-tron oder Q8 im Jahr 2020 noch einmal um 20 Prozent wächst.

Porsche-Chef will mehr Elektro-Autos bauen und plant keine Entlassungen

Beim Sportwagenbauer Porsche gibt es im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern keine Pläne über Entlassungen von Mitarbeitern. Porsche-Chef Oliver Blume sagte Bild am Sonntag: "Wir haben nicht die Absicht, in den nächsten Jahren betriebsbedingt zu kündigen. Wir gehen gerade in Gespräche, bei denen es um eine Arbeitsplatzsicherung für die nächsten Jahre geht. Dort stehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam in der Verantwortung."

Investoren wollen Aufzuggeschäft nach Übernahme von Thyssen ausbauen

Die Finanzinvestoren Advent und Cinven wollen das Aufzuggeschäft nach der Übernahme von Thyssen-Krupp ausbauen. "An Geld für den Ausbau weltweit fehlt es nicht. Das können durchaus einstellige Milliardenbeträge sein", sagte der Deutschland-Chef von Cinven, Bruno Schick dem Handelsblatt.

Zurich Versicherung hat bereits Hälfte der Thomas-Cook-Fälle erledigt

Bei der Abwicklung der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook hat die Zurich-Versicherung nach eigenen Angaben bereits die Hälfte der Fälle geschafft. "Die Hälfte ist bereits abgearbeitet", sagte Unternehmenssprecher Bernd Engelien dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Von den rund 220.000 Schadensanmeldungen seien mehr als 100.000 Fälle erledigt.

Elliott will Twitter-Chef Dorsey loswerden - Agentur

Der aktivistische Investor Elliott Management will offenbar den Twitter-CEO Jack Dorsey ersetzen. Dies berichtete Bloomberg News am Samstag mitteleuropäischer Zeit. Der von Paul Singer geführte 40,2 Milliarden Dollar schwere Hedgefonds habe eine grosse Beteiligung an dem Social-Media-Unternehmen erworben und wünsche sich grössere Veränderungen, sagten informierte Personen Bloomberg.

