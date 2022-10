WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/22. und 23. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

EU-Kommission warnte schon vor Monaten vor Einstieg Chinas im Hamburger Hafen

Die EU-Kommission hat Deutschland schon vor Monaten davor gewarnt, einen Teilverkauf eines Terminals des Hamburger Hafen an die chinesische Staatsreederei Cosco zuzulassen. Eine entsprechende Stellungnahme der Behörde mit Sicherheitsbedenken sei im Frühjahr an die Bundesregierung übermittelt worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP.

Dt. Post mit Zustellproblemen wegen Personalengpässen und Pandemie

Die Deutsche Post begründet die aktuellen Probleme bei der Zustellung mit Personalengpässen und der Corona-Pandemie. Aufgrund sehr hoher Infektionszahlen würden Mitarbeiter in einigen Betriebsstätten "reihenweise ausfallen", so Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, gegenüber der Bild am Sonntag. Zudem sei die Situation auf dem Arbeitsmarkt derzeit "sehr angespannt", so Schneider, es sei "schwieriger, gute Leute zu finden".

RWE will Atomkraftwerk Gundremmingen endgültig demontieren

Der Energiekonzern RWE sieht keinerlei Chance mehr für eine Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks Gundremmingen, die unter anderem aus den Reihen von Union und FDP in Spiel gebracht wird."Der aktuelle Rückbaufortschritt schliesst eine zeitlich absehbare und wirtschaftliche Wiederaufnahme des Betriebs aus", sagte ein Sprecher der RWE Nuclear GmbH der Augsburger Allgemeinen. Mit dem Gesetz für den Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 bis April 2023 sei die Frage der künftigen Energieversorgung aus Sicht des Unternehmens entschieden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 00:30 ET (04:30 GMT)