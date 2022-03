WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/19. und 20. März 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

IG Metall erzielt starkes Ergebnis bei VW-Betriebsratswahl in Wolfsburg

Die IG Metall hat bei der Betriebsratswahl am VW-Standort Wolfsburg einen deutlichen Sieg eingefahren. Die Liste der IG Metall mit der amtierenden Betriebsratschefin Daniela Cavallo an der Spitze holte 85,5 Prozent der Stimmen und sicherte sich damit 66 der 73 Betriebsratsmandate, wie die Gewerkschaft am Freitagabend mitteilte. Die Abstimmung war in den vergangenen Tagen grösstenteils per Briefwahl abgehalten worden. Die sieben weiteren Listen, die bei der Wahl antraten, erhielten zwischen 0,4 und 6,1 Prozent der Stimmen. "Die Beschäftigten haben uns mit einer überwältigenden Mehrheit erneut ihr Vertrauen ausgesprochen, mit dem wir unsere Arbeit fortsetzen", erklärte Cavallo.

Autohersteller bauen wegen Ukraine-Krieg Lieferketten um

Russlands Angriff auf die Ukraine verschärft die Lieferengpässe für deutsche Autohersteller dramatisch. "Wir erwarten empfindliche Effekte auf Liefer- und Logistikketten mit Rückwirkungen auf Fabriken in Deutschland und Europa, aber auch andernorts", sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, der Automobilwoche. Lieferungen aus Russland und der Ukraine würden ausbleiben. Die Ukraine ist ein Hotspot der Kabelbaum-Fertigung, die jetzt de facto brachliegt. "Das wird uns noch viele Wochen Kopfzerbrechen machen", sagte Audis Einkaufschef Dirk Grosse-Loheide.

Heidelberger Druckmaschinen verspricht nachhaltige Profitabilität

Der in den vergangenen Jahren dauerhaft angeschlagene Traditionskonzern Heidelberger Druckmaschinen sieht endlich Licht am Ende des Tunnels. Nach zahlreichen Sanierungsprogrammen ist das Unternehmen aus Sicht von Finanzchef Marcus Wassenberg heute strategisch und finanziell so aufgestellt, dass es langfristig wieder schwarze Zahlen schreiben kann. "Wir haben die umfassende Restrukturierungsphase jetzt abgeschlossen, sind profitabel und haben eine sehr gute Auftragslage", sagt der Manager, dessen Vertrag bei dem SDax-Unternehmen noch bis zum Jahr 2027 läuft, im Interview mit der Börsen-Zeitung.

Audi-Entwicklungsvorstand Hoffmann kündigt Elektrifizierung der Kompaktklasse an

Der Premium-Hersteller Audi will in den nächsten Jahren auch seine Kompakt-Modelle wie den A3 als Elektro-Version anbieten. "Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren. Dazu gehört auch das A-Segment, in dem wir auch in Zukunft ganz klar den Bedarf an Premium-Fahrzeugen sehen", sagte Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann im Interview mit der Automobilwoche.

CVC Capital Partners strebt Börsengang in Amsterdam an - Zeitung

CVC Capital Partners, Europas grösste Private-Equity-Gesellschaft, will einem Zeitungsbericht zufolge bei seinem milliardenschweren Börsengang London meiden und stattdessen an der Amsterdamer Euronext das Börsendebüt geben. CVC Capital Partners habe potenziellen Investoren mitgeteilt, dass eine Notierung an der niederländischen Börse anstrebt werde, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es sei aber noch keine endgültigen Entscheidungen über die Börsennotierung oder den Zeitplan getroffen worden. Vieles hänge von den Entwicklungen des Krieges in der Ukraine und den Folgen für die Finanzmärkte ab, so die Informanten weiter.

Weitere EU-Wettbewerbsbeschwerde gegen Microsoft

Drei Unternehmen haben Beschwerde bei der EU-Kommission wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens gegen den US-Konzern Microsoft eingereicht. Microsoft "untergräbt den fairen Wettbewerb und schränkt die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher" auf dem Markt für Cloud-Computing-Dienste ein, erklärte eines der Unternehmen, das französische OVHcloud, am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Südafrikanisches Gericht stoppt Bau von Amazons Afrika-Zentrale in Kapstadt

Ein südafrikanisches Gericht hat den Bau der Afrika-Zentrale des US-Onlineriesen Amazon in Kapstadt vorerst gestoppt. Die Richter gaben damit indigenen Gemeinschaften Recht, für die der Baugrund heilig ist, wie es in der am Sonntag veröffentlichten Gerichtsentscheidung hiess. Mit den indigenen Gruppen Khoi und San hätten keine angemessenen Konsultation stattgefunden.

GM kauft Softbank aus seiner Robotaxi-Tochter Cruise raus

General Motors (GM) übernimmt den Anteil des Softbank Vision Fund an seiner Sparte für selbstfahrende Autos Cruise für 2,1 Milliarden US-Dollar. GM werde nach Abschluss der Transaktion einen Anteil von etwa 80 Prozent an Cruise halten und die japanische Softbank besitze dann keine Anteile oder Rechte mehr, wie der Autobauer aus Detroit am Freitagabend mitteilte. Zudem kündigte GM an, 1,35 Milliarden Dollar in die Sparte zu investieren, zu der sich eigentlich Softbank beim Einstieg 2018 verpflichtet hatte. Nach Abschluss der Transaktion werden neben GM die anderen verbleibenden Cruise-Aktionäre Microsoft, Walmart und Honda Motor sein.

Saudiarabischer Ölkonzern Aramco verdoppelt Gewinn in 2021

Der saudiarabische Ölkonzern Aramco hat seine Gewinne im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Der Nettogewinn von Aramco stieg im Vergleich zum Vorjahr um 124 Prozent auf 110 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Im Jahr 2020 waren die Konzerngewinne wegen der Corona-Pandemie auf 49 Milliarden US-Dollar abgestürzt. Das jetzt vorgelegte Konzernergebnis lag aber sogar über dem Niveau aus den Zeiten vor der Pandemie.

March 20, 2022