WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/18. und 19. Dezember 2021

Dt. Telekom bereitet Verkauf der Funkturm-Sparte im ersten Quartal vor

Die Deutsche Telekom bereitet laut einem Bericht des Handelsblatts ihr Funkturm-Geschäft auf einen Verkauf vor, der bereits Ende des ersten Quartals starten könnte. Dabei ist der Konzern offen sowohl für Angebote für einen Minderheitsanteil als auch für eine Mehrheit, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem Handelsblatt. Angesichts der hohen Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten im Bereich Infrastruktur sei eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden Euro einschliesslich Schulden möglich.

Siemens hält an Plänen für Beteiligungsabbau bei Siemens Energy fest

Siemens hält an den Plänen zu einem Beteiligungsabbau bei Siemens Energy fest. "Wir werden den ersten und sicher gut überlegten Schritt machen, wenn es der Markt erlaubt und es für Siemens Energy nicht nachteilig ist", erklärte Finanzvorstand Ralf Thomas gegenüber der Börsenzeitung. Man betrachte die Entwicklungen tagesaktuell und sei jederzeit handlungsfähig. Mit Blick auf den bisherigen Geschäftsverlauf sagte Thomas, dass sich die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen bewege.

Mehrere Vorstandschefs plädieren für Impfpflicht

Mehrere Vorstandschefs von bekannten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. Frank Appel, der Konzernchef von Deutsche Post DHL, befürwortete die Impfpflicht in der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Wir kommen langsam an einen Punkt, wo wir sagen müssen: Es gibt eine Verantwortung von jedem Bürger für sich und für die Allgemeinheit", sagte Appel der Zeitung. Auch die Vorstandsvorsitzenden von Evonik, Qiagen und Eon sind für eine Impfpflicht.

December 19, 2021