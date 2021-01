WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/16. und 17. Janaur 2021

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bayer will Bemühungen für Impfstoffproduktion verstärken

Angesichts der akuten Impfstoffknappheit in Deutschland und anderen Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie hat der Bayer-Konzern weitere Unterstützung signalisiert. "Wir sind bereit, dafür alle Hebel in Bewegung zu setzen", sagte Bayer-Chef Werner Baumann im Gespräch mit der Welt am Sonntag. "Es geht dabei nicht primär um finanzielle Überlegungen, sondern darum, den Impfstoff so schnell wie möglich verfügbar zu machen." Anfang Januar hatte Bayer bereits eine gemeinsame Vertriebs- und Entwicklungsallianz mit dem Tübinger Impfstoffhersteller Curevac verkündet. Eine Ausweitung der Kooperation auch auf die Impfstoffproduktion werde "intensiv geprüft", sagte Baumann.

Biontech: Impfstoff-Lieferungen für Europa schon ab 25. Januar wieder planmässig

Das Mainzer Unternehmen Biontech hat nach der Ankündigung wochenlanger Lieferverzögerungen bei den Corona-Impfdosen für Europa durch seinen Partner Pfizer eine schnellere Normalisierung der Lieferungen zugesichert. "Ab der Woche vom 25. Januar werden wir wieder zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen zurückkehren", erklärte Biontech in Mainz. Nachdem dann zunächst 100 Prozent der Europa zugesicherten Impfdosen geliefert werden könnten, würden die Auslieferungen ab dem 15. Februar sogar gesteigert.

Dehoga: Hunderttausende Jobs in der Gastronomie in Gefahr

Der Branchenverband Dehoga sieht Hunderttausende Jobs in der Gastronomie in Gefahr. Die deutschen Gastwirte würden durch die Zwangsschliessungen im Januar nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga etwa 80 Prozent der für diesen Monat geplanten Umsätze verlieren. "Wir gehen davon aus, dass 70.000 Betriebe die Krise nicht überstehen werden. Zu Ende Januar haben die meisten Betriebe unserer Branche mehr als fünf Monate geschlossen. Heisst: Fünf Monate ohne Einnahmen bei weiterlaufenden hohen Kosten - das überstehen auch die gesündesten Unternehmen nicht", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, der Rheinischen Post.

Altmaier will Corona-Hilfen für Unternehmen radikal vereinfachen - Bericht

Angesichts der Antrags- und Auszahlungsschwierigkeiten von Corona-Hilfen für Unternehmen plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) laut einem Medienbericht eine radikale Vereinfachung des Antragsystems und eine kräftige Erhöhung der Hilfen. Wie der Spiegel berichtet, soll für begünstigte Betriebe künftig nur noch ein Kriterium für die Überbrückungshilfen III gelten: Sie müssen coronabedingt im antragsberechtigten Monat einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent erlitten haben.

Fiat Chrysler und PSA schliessen Fusion ab

Fiat Chrysler der Peugeot-Hersteller PSA Group haben ihre transatlantische Fusion abgeschlossen und schufen damit einen globalen Automobilgiganten, der nach Aussage der Führungskräfte das nötige Gewicht haben wird, um in einer sich schnell verändernden Branche zu bestehen. Zu dem neuen Autokonzern namens Stellantis gehört auch Opel. Stellantis ist gemessen am Umsatz der drittgrösste Autohersteller der Welt. Bei Börsenschluss am Freitag war der Konzern mehr als 51 Milliarden Dollar wert. Der neu gegründete Autokonzern will am Montag unter dem Tickersymbol STLA an den Börsen in Paris und Mailand und am Dienstag in New York an den Start gehen.

US-Waffenlobby NRA beantragt Konkurs nach Chapter 11

Die US-Waffenlobby NRA hat Konkurs nach Chapter 11 beantragt. Die Organisation plant eine Neugründung in Texas. Dieser Schritt ist die neueste Wendung im Rechtsstreit mit der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. Die Lobbygruppe, die seit 1871 in New York registriert ist, erklärte, sie wolle damit dem "korrupten politischen und regulatorischen Umfeld in New York" entkommen. Das Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin hatte im August eine Klage eingereicht, um die NRA aufzulösen.

