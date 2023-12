WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/16. und 17. Dezember 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lufthansa fordert Schadensersatz von Klima-Aktivisten - Zeitung

Eurowings fordert stellvertretend für alle Lufthansa-Töchter von den Aktivisten der "Letzten Generation" Schadensersatz in Höhe von 740.000 Euro. Das geht aus einem Bericht der Bild am Sonntag hervor. Hintergrund seien mehrere Störaktionen der Aktivisten, bei denen die Flughäfen in Hamburg, Düsseldorf und Berlin über mehrere Stunden lahmgelegt wurden.

HomeToGo erwirbt Beteiligung an KMW Reisen GmbH und Super Urlaub GmbH

HomeToGo erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der KMW Reisen GmbH und der Super Urlaub GmbH, um den Marktplatz für Ferienhausvermietung um Themenreisen zu erweitern. Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens hat eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den beiden Unternehmen unterzeichnet. Als Ergebnis dieser Transaktion wird HomeToGo eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung an dem kombinierten Unternehmen halten, heisst es in der Meldung des Unternehmens. HomeToGo leistet eine Zahlung von rund 31 Millionen Euro, wovon rund 6 Millionen Euro mit Aktien der Klasse A der HomeToGo SE, finanziert durch bestehende eigene Aktien, bezahlt werden.

