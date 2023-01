WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/14. und 15. Januar 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Rheinmetall-Chef: Könnten Leopard 2 frühestens 2024 an Ukraine liefern

Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte instandgesetzte Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 frühestens 2024 an die Ukraine liefern. "Selbst wenn morgen die Entscheidung fällt, dass wir unsere Leopard-Panzer nach Kiew schicken dürfen, dauert die Lieferung bis Anfang nächsten Jahres", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der Bild am Sonntag.

Twitter will Werbekunden mit kostenlosen Anzeigen locken - Kreise

Der Kurzbotschaftendienst Twitter will offenbar Werbetreibende mit Vergünstigungen wieder auf seine Seite locken. Das Tech-Unternehmen biete Unternehmen kostenlose Werbefläche an, indem es Werbeausgaben für bis zu 250.000 US-Dollar verdoppelt, wie aus Mails hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Twitter reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Ab Dienstag Prozess gegen Elon Musk wegen irreführenden Tweets zu Tesla

Tesla-Chef Elon Musk muss sich wegen Manipulation der Aktienmärkte durch einen Tweet im Jahr 2018 ab Dienstag vor einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien verantworten. Wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte, wies Bundesrichter Edward Chen Musks Forderung zurück, das Verfahren von San Francisco in den Bundesstaat Texas zu verlegen, wohin Musk den Sitz von Tesla mittlerweile verlegt hat. Am Dienstag soll demnach die Auswahl der Geschworenen beginnen.

