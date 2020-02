WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/1. und 2. Februar 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Daimler erwartet trotz Klimadebatte mehr SUV-Verkäufe

Ungeachtet der Klimadebatte und möglicher Sanktionen für grössere Fahrzeuge erwartet der Daimler-Konzern wachsende Verkäufe im SUV-Segment. "Die Kunden sind weiter stark interessiert an SUVs", sagte Britta Seeger, Vertriebschefin von Mercedes, der Automobilwoche. "Sie schätzen den Platz, die Sicherheit, die höhere Sitzposition und den Komfort. Wir nehmen an, dass der Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen wird."

Aktivisten besetzen Kohlekraftwerk in Datteln

Mehr als hundert Umweltaktivisten haben am Sonntag aus Protest gegen das Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung das Kohlekraftwerk Datteln besetzt. Laut Polizei stiessen etwa 120 Menschen auf das Gelände vor, sie brachen dafür ein Zugangstor auf. Die Aktivisten bezeichneten das noch nicht ans Netz genommene neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 als "finalen Sargnagel für Klimagerechtigkeit". Der Betreiber stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch.

Apple schliesst wegen Coronavirus vorerst Filialen und Büros in China

Der US-IT-Gigant Apple schliesst wegen des Coronavirus-Ausbruchs vorübergehend seine Filialen und Büros in Festland-China. Die Massnahme gelte bis 9. Februar, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Die Entscheidung sei als "Vorsichtsmassnahme" und auf der Grundlage der "jüngsten Ratschläge führender Gesundheitsexperten" getroffen worden.

Hyundai setzt wegen Coronavirus SUV-Produktion aus

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs hat der koreanische Autobauer Hyundai seine für dieses Wochenende geplante SUV-Produktion ausgesetzt. Zur Begründung nannte eine Unternehmenssprecherin am Samstag die Schliessung mehrerer Werke in China, die zu einer Versorgungsstörung geführt habe. Davon betroffen sei das komplette elektrische Leitungssystem eines Fahrzeugs, sagte die Sprecherin Jin Cha der Nachrichtenagentur AFP.

Shell verkauft US-Raffinerie für 1,2 Mrd Dollar an PBF Energy

Der Energiekonzern Shell hat seine Raffinerie im kalifornischen Martinez für 1,2 Milliarden US-Dollar an die PBF Energy Inc verkauft. Teil der Transaktion ist die fortgesetzte Lieferung von Ölprodukten der Raffinerie an das Markenkraftstoffgeschäft von Shell, das der Konzern behalten hat, wie Royal Dutch Shell plc mitteilte. Der Verkauf erfolgt im Zuge der Konzernstrategie, etwa die Hälfte seiner Raffinerien weltweit zu verkaufen.

