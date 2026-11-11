WM Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WM Technology A präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

WM Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.77 Prozent auf 38.5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch