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03.11.2026 10:48:13

Wizz Air October Passengers Rise 19.8%, Load Factor Drops

(RTTNews) - Wizz Air Holdings Plc (WIZZ.L), a Hungarian low-cost airline group, on Tuesday, announced that its number of passengers rose 19.8 percent in the month of October this year. Passenger capacity during the month was 22.1percent higher.

In the month of October, the company carried 7.62 million passengers, up 19.8 percent from 6.36 million passengers in the same period last year.

Wizz Air said that passenger capacity rose 22.1 percent to 8.36 million seats in October this year from 6.85 million seats in the prior-year period. During the month, load factor came in at 91.2 percent, down 1.77 ppts from last year's 92.9 percent.

During the 12 months, the number of passengers rose 19.6 percent to 80.59 million from 67.39 million passengers a year ago. Capacity also climbed 20.1 percent to 88.71 million seats from 73.89 million seats year-on-year.

On the LSE, WIZZ.L is currently trading at 1,027 pence, up 51.50 pence or 5.28 percent.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’631.63 13.96 SXBTAU
Short 16’213.97 9.00 S5BKFU
SMI-Kurs: 14’808.93 03.11.2026 10:48:39
Long 14’139.33 18.98 SMBVRU
Long 13’760.64 13.71 SVPKBU
Long 13’254.64 8.94 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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