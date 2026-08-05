Wixcom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wixcom hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.78 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.980 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 563.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 489.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch