Wixcom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wixcom liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wixcom die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 570.2 Millionen USD gegenüber 505.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch