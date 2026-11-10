|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 08:07:53
Wix.com Q3 Revenue Rises; Expects Q4, Annual Revenue To Improve
(RTTNews) - Wix.com Ltd (WIX), an Israeli software company, on Tuesday recorded a rise in revenue for the third quarter of fiscal 2026. However, Wix.com reported a wider net loss, hurt by increased operating expenses.
For the three-month period to September 30, the company posted a net loss of $13.695 million, or $0.32 per share, compared with a net loss of $0.589 million, or $0.01 per share in the same period last year. Excluding items, profit was $69.332 million, or $1.42 per share, less than $100.197 million, or $1.68 per share, in the prior year.
This wider net loss was primarily driven by stock-based compensation and the Base44 earnout payments, which were excluded from adjusted earnings.
Pre-tax loss was $16.333 million, compared with a pre-tax profit of $11.691 million in the previous year. Last year's pre-tax income includes financial income of $14.926 million. Financial income plunged to $0.212 million from $14.926 million a year ago. Operating loss stood at $16.411 million as against an operating loss of $7.371 million a year ago. Operating expenses moved up to $403.227 million from $352.637 million in the previous year. Revenue was $570.165 million, up from $505.194 million in the previous year. The company's revenue from the Creative Subscriptions business moved up to $406.709 million from $356.174 million a year ago.
Looking ahead, for fourth quarter 2026, Wix.com expects revenue to grow at a low-double-digits percentage on a year-over-year basis. For the final quarter of fiscal 2025, the company had recorded revenue of $524.269 million.
In addition, for the fourth quarter, the software developer expects a working capital headwind of around $10 million related to the prepayment of GPUs required to run the company's models for the next couple of years.
For fiscal 2026, Wix.com still expects revenue to grow at a low-to-mid-teens percentage on a year-over-year basis. For fiscal 2025, the company had posted revenue of $1.993 billion.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wix.com Ltd
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Wixcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Wixcom präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Wixcom präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Wixcom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Wix.com Ltd
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester erwartet -- DAX vorbörslich deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag stärker starten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.