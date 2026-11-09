Wiwynn legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wiwynn gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 13.58 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.92 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch