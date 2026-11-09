Wiwynn hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wiwynn präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.80 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wiwynn einen Umsatz von 7.63 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch