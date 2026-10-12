WITZ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WITZ hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22.01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 122.97 JPY gegenüber 106.49 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5.79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch