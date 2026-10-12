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ETF Sparplan
12.10.2026 06:37:00

WITZ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WITZ hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19.89 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22.01 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 122.97 JPY gegenüber 106.49 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5.79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 13’222.94 19.21 SPBS5U
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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