Withings wählt die LTE-M/NB-IoT-Plattform Monarch 2 von Sequans für die Anbindung der nächsten Generation von intelligenten Gesundheitsgeräten aus

Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) gab bekannt, dass Withings, ein Vorreiter der Connected-Health-Bewegung, die Monarch-2-LTE-M/NB-IoT-Technologie von Sequans als Grundlage für seine nächste Generation von IoT-vernetzten Gesundheitsgeräten ausgewählt hat. Withings stellt eine breite Palette von Geräten zur Gesundheitsüberwachung her, darunter Aktivitätstracker, Körpergewichts- und Herzfrequenzmessgeräte, Blutdruckmessgeräte und moderne Schlafanalysegeräte.

"Wir haben Monarch 2 als Basis für unsere nächste Generation von vernetzten Gesundheitslösungen ausgewählt, weil wir glauben, dass Monarch 2 die fortschrittlichste Mobilfunk-LTE-M/NB-IoT-Konnektivitätstechnologie ist, die heute verfügbar ist", sagt Xavier Debreuil, Produktdirektor bei Withings. "Monarch 2 bietet alles, wonach wir gesucht haben --- LTE-M-Mobilfunkkonnektivität mit unerreicht niedrigem Stromverbrauch, fortschrittlichen integrierten Funktionen und einem sehr kleinen Formfaktor. Insbesondere freuen wir uns über den aussergewöhnlich niedrigen Stromverbrauch von Monarch 2. Dadurch wird eine längere Akkulaufzeit auch mit herkömmlichen Batterien möglich, was die Handhabung der Geräte erleichtert und zur regelmässigen Nutzung animiert."

"Das Ziel von Withings ist es, die Beziehung zwischen Menschen und medizinischem Fachpersonal zu verändern, und wir sind stolz darauf, die Konnektivität für ihre wahrhaft innovativen E-Health-Geräte bereitzustellen", sagt Didier Dutronc, EVP und GM für Massive IoT bei Sequans. "Monarch 2 wurde mit Blick auf Unternehmen wie Withings entwickelt—Unternehmen, die leistungsstarke IoT-Dienste auf die fortschrittlichste und effizienteste Art und Weise bereitstellen wollen."

Withings verwendet das kürzlich angekündigte Monarch-2-GM02S-Modul von Sequans, das einen besonders niedrigen Stromverbrauch mit einer 60-prozentigen Verbesserung gegenüber dem bereits branchenführenden niedrigen Niveau der ersten Monarch-Generation liefert. Ausserdem ist Monarch 2 GM02S das weltweit einzige Mobilfunk-IoT-Modul, das eine zertifizierbare EAL5+ Secure Enclave für die integrierte SIM (ieUICC) unterstützt, die den GSMA-Standards entspricht. Das Modul unterstützt ausserdem eine Single-Rail-Spannungsversorgung ab 2,2 V, den niedrigsten Wert in der Branche. Dies ermöglicht eine bessere Effizienz der internen Energieverwaltungseinheit, was den Stromverbrauch weiter reduziert und die Akku- und BOM-Kosten senkt. Für ausführliche Produktdetails, besuchen Sie die Monarch 2 GM02S-Webseite von Sequans.

Über Withings

Withings führt die Connected-Health-Revolution an, indem das Unternehmen attraktive, intelligente Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die Menschen helfen, glücklicher und gesünder zu werden. Das Unternehmen wurde 2008 von den visionären Innovationsträgern Cédric Hutchings und Eric Carreel gegründet. Withings hat es sich zur Aufgabe gemacht, unterhaltsame und motivierende Erlebnisse zu schaffen, die sich problemlos in unser tägliches Leben integrieren lassen. Withings hat eine Reihe von preisgekrönten Produkten im gesamten Gesundheitsspektrum entwickelt, darunter Aktivitätstracker (Steel, Steel HR, Steel HR Sport, Pulse HR), vernetzte Waagen (Body Cardio, Body+, Body), drahtlose Blutdruckmessgeräte (Blood Pressure Monitor, BPM) und ein fortschrittliches Schlaferfassungssystem (Sleep Analyzer). Alle gesammelten Daten werden durch die kostenlose App Health Mate zum Leben erweckt, in der die Nutzer Coaching, Motivation und Einblicke zur Gestaltung wichtiger Aspekte ihrer Gesundheit erhalten.

Über Sequans

Sequans Communications S.A. (NYSE: SQNS) ist ein führender Entwickler und Anbieter von 5G- und 4G-Chips und -Modulen in den Bereichen Massive, Breitband und Critical IoT. Für 5G/4G-Massive-IoT-Anwendungen bietet Sequans ein umfassendes Produktportfolio, das auf den führenden Monarch-LTE-M/NB-IoT- und Calliope-Cat-1-Chipplattformen basiert, die sich durch einen branchenführend geringen Stromverbrauch, eine grosse Anzahl integrierter Funktionsmerkmale und eine globale Einsatzfähigkeit auszeichnen. Für 5G/4G-Breitband- und kritische IoT-Anwendungen bietet Sequans ein Produktportfolio, das auf seinen Cassiopeia-Cat-4/Cat-6-4G- und High-End-Taurus-5G-Chipplattformen basiert und für kostengünstige Anwendungen in Privathaushalten, Unternehmen und der Industrie optimiert ist. Sequans wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich. Das Unternehmen verfügt über weitere Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Grossbritannien, Finnland, Israel, Hongkong, Singapur, Taiwan, Südkorea und China. Besuchen Sie Sequans online unter www.sequans.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

