Wistron stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wistron lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.790 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Wistron im vergangenen Quartal 35.90 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wistron 18.98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch