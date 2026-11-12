Wistron präsentierte Quartalsergebnisse

Wistron lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.76 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.36 TWD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’149.09 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wistron einen Umsatz von 567.81 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch