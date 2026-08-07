Wistron NeWeb: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wistron NeWeb lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.39 TWD, nach 1.03 TWD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 39.44 Milliarden TWD gegenüber 27.49 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch