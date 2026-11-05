Wistron NeWeb präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wistron NeWeb hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.35 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.39 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.70 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77.87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wistron NeWeb einen Umsatz von 27.38 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch