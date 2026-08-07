Wistron hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wistron hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1.49 USD. Im letzten Jahr hatte Wistron einen Gewinn von 0.710 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.32 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 17.85 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch