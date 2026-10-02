Wisesat-Aktien brechen bei Nasdaq-Debüt um 27 Prozent ein

Zug (awp) - Die Aktien der Wiseqey-Tochter "WISeSat.Space" haben bei ihrem Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq deutlich an Wert verloren. Die Titel schlossen am Freitag bei 1,85 US-Dollar und damit rund 27 Prozent unter ihrem Eröffnungskurs von 2,55 Dollar. Im Tagesverlauf waren sie bis auf 1,80 Dollar gefallen.

"WISeSat.Space" hatte zuvor den bereits angekündigten Zusammenschluss mit der Mantelgesellschaft Columbus Acquisition abgeschlossen. Seit Freitag werden die Aktien unter dem Kürzel "SAIQ" an der Nasdaq gehandelt. Mit dem Zusammenschluss ist "WISeSat.Space" nun ein eigenständig kotiertes Unternehmen.

Das Unternehmen entwickelt Satellitenkommunikation für vernetzte Geräte und will diese unter anderem mit Technologien gegen künftige Cyberangriffe durch Quantencomputer absichern. Als mögliche Einsatzgebiete nennt die Firma etwa Logistik, Verteidigung, Infrastruktur und die Fernüberwachung von Anlagen. Seit 2024 bringt das Unternehmen Satelliten in die Erdumlaufbahn.

Wisesat gehört zum Technologieverbund von Wiseqey und arbeitet dabei auch mit der ebenfalls an der Nasdaq kotierten Schwesterfirma Sealsq zusammen. Die frühere Wisekey hat Anfang Oktober im Zuge einer Sitzverlegung auf die Britischen Jungferninseln den Namen Wiseqey angenommen. Der operative Hauptsitz und die Geschäftsleitung bleiben in der Schweiz.

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