Wiseqey-Tochter Sealsq steigert Umsatz deutlich

Genf (awp) - Die auf Sicherheitstechnologien spezialisierte Wiseqey-Tochter Sealsq ist in den ersten neun Monaten 2026 deutlich gewachsen. Das Unternehmen hat seinen Umsatz um 65 Prozent gesteigert und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr.

Konkret stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 16,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,9 Millionen im Vorjahr. Das Wachstum sei unter anderem von der Nachfrage nach Sicherheitschips sowie dem Ausbau digitaler Sicherheitsdienstleistungen getragen worden, teilte Sealsq am Donnerstag mit. Die übernommene IC'Alps steuerte 3,8 Millionen Dollar zum Umsatz bei.

Für das Gesamtjahr erwartet Sealsq weiterhin einen Umsatz zwischen 27 und 36 Millionen Dollar. Dies entspräche einem Wachstum von 50 bis 100 Prozent. Im Schlussquartal rechnet das Unternehmen entsprechend mit Erlösen von 11 bis 20 Millionen Dollar, gestützt auf die steigende Nachfrage nach Sicherheitschips, erste Auslieferungen neuer Produkte sowie zusätzliche Umsätze aus dem Halbleiterzentrum in Spanien. Hinzu komme ein saisonal stärkeres Geschäft mit Sicherheitschips.

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