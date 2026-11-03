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Umsatz gestiegen 03.11.2026 09:39:00

WISeQey-Aktiie: Cybersecurity-Anbieter wächst kräftig und bestätigt Jahresprognose

WISeQey-Aktiie: Cybersecurity-Anbieter wächst kräftig und bestätigt Jahresprognose

Der Cybersecurity-Anbieter kann ein deutliches Wachstum vorweisen und blickt optimistisch auf die kommenden Jahre.

WISeQey
6.60 CHF 9.95%
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WISeQey ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut stark gewachsen. Der Cybersecurity-Anbieter erzielte gemäss vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 55 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Tochter Sealsq treibt das Wachstum

Das Wachstum sei insbesondere von der Tochter Sealsq getrieben worden. Diese weise zudem eine Post-Quantum-Projektpipeline in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar auf, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die liquiden Mittel werden mit 471 Millionen Dollar angegeben.

Umsatzprognose für 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Wisekey weiterhin einen Umsatz zwischen 27 und 36 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 50 bis 100 Prozent gegenüber 2025 entspricht.

Post-Quantum-Technologie soll ab 2027 stärker beitragen

Die Post-Quantum-Produktlinien der Tochter Sealsq sollen ab 2027 und darüber hinaus einen deutlich stärkeren Beitrag leisten. CEO Carlos Moreira legt den Fokus laut der Mitteilung darauf, das Technologieportfolio in konkrete Kundenanwendungen und nachhaltiges kommerzielles Wachstum umzusetzen.

Die WISeQey-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,38 Prozent auf 6,65 CHF.

Genf (awp)

Weitere Links:

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Wisekey-Aktie fester: Umzug auf Britische Jungferninseln vollzogen
Wisekey-Aktie: Konzern verbucht trotz Umsatzverdopplung höheren Verlust

Bildquelle: Wisekey
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.49 SGB0YU
Short 15’699.96 13.97 SEB6CU
Short 16’279.53 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’806.62 03.11.2026 10:31:37
Long 14’175.39 19.88 SLBXRU
Long 13’830.77 13.65 S05FBU
Long 13’254.64 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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