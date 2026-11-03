WISeQey-Aktie fester: Cybersecurity-Anbieter wächst kräftig und bestätigt Jahresprognose

Tochter Sealsq treibt das Wachstum

WISeQey ist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erneut stark gewachsen. Der Cybersecurity-Anbieter erzielte gemäss vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 17 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 55 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Das Wachstum sei insbesondere von der Tochter Sealsq getrieben worden. Diese weise zudem eine Post-Quantum-Projektpipeline in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar auf, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die liquiden Mittel werden mit 471 Millionen Dollar angegeben.

Umsatzprognose für 2026 bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Wisekey weiterhin einen Umsatz zwischen 27 und 36 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 50 bis 100 Prozent gegenüber 2025 entspricht.

Post-Quantum-Technologie soll ab 2027 stärker beitragen

Die Post-Quantum-Produktlinien der Tochter Sealsq sollen ab 2027 und darüber hinaus einen deutlich stärkeren Beitrag leisten. CEO Carlos Moreira legt den Fokus laut der Mitteilung darauf, das Technologieportfolio in konkrete Kundenanwendungen und nachhaltiges kommerzielles Wachstum umzusetzen.

Die WISeQey-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,85 Prozent auf 6,80 CHF.

Genf (awp)