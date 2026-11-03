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03.11.2026 16:10:00
WISeQey-Aktie fester: Cybersecurity-Anbieter wächst kräftig und bestätigt Jahresprognose
Der Cybersecurity-Anbieter kann ein deutliches Wachstum vorweisen und blickt optimistisch auf die kommenden Jahre.
Tochter Sealsq treibt das Wachstum
Das Wachstum sei insbesondere von der Tochter Sealsq getrieben worden. Diese weise zudem eine Post-Quantum-Projektpipeline in Höhe von mehr als 100 Millionen Dollar auf, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die liquiden Mittel werden mit 471 Millionen Dollar angegeben.
Umsatzprognose für 2026 bestätigt
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Wisekey weiterhin einen Umsatz zwischen 27 und 36 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 50 bis 100 Prozent gegenüber 2025 entspricht.
Post-Quantum-Technologie soll ab 2027 stärker beitragen
Die Post-Quantum-Produktlinien der Tochter Sealsq sollen ab 2027 und darüber hinaus einen deutlich stärkeren Beitrag leisten. CEO Carlos Moreira legt den Fokus laut der Mitteilung darauf, das Technologieportfolio in konkrete Kundenanwendungen und nachhaltiges kommerzielles Wachstum umzusetzen.
Die WISeQey-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,85 Prozent auf 6,80 CHF.
Genf (awp)
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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