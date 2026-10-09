WISeQey Aktie 160734812 / VGG9724F1053
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09.10.2026 16:06:00
WISeQey-Aktie dreht ins Minus: Quantisimo-Börsengang via Fusion angekündigt
WISeQey und seine Tochter Sealsq haben mit der an der US-Tech-Börse Nasdaq kotierten Mantelgesellschaft (SPAC) GigCapital8 eine verbindliche Vereinbarung zur Fusion ihrer Quantum-Plattform Quantisimo geschlossen.
WISeQey und Sealsq werden gemeinsam die Mehrheit der Anteile an der neuen Holding Quantisimo Holding Corp. halten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Konkret erhalten WISeQey und Sealsq zusammen 66,61 Millionen Aktien der neuen Holding Quantisimo Holding Corp. Die Mindestbarkomponente beträgt 15 Millionen Dollar, finanziert durch GigCapital8 und Sealsq.
WISeQey hatte die Transaktion bereits Ende Juni angekündigt. Neu sind jetzt die finanziellen Details.
Die Fusion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden und steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der GigCapital8-Aktionäre. Ziel von Quantisimo ist der Aufbau einer vertikal integrierten Quantum-Plattform mit Fokus auf digitale Sicherheit, Quantencomputing und sichere Infrastruktur.
Quantisimo vereint Schlüsselbeteiligungen an Miraex, Sealcoin, Wecan Group und Wisesat.space. Die Plattform fokussiert sich auf die gesamte Wertschöpfungskette der Quantentechnologie - von Post-Quantum-Sicherheit und digitaler Identität über Quantencomputing und -netzwerke bis zu sicherer Satellitenkommunikation.
Für die WISeQey-Aktie geht es im Schweizer Handel zwischenzeitlich um 0,41 Prozent nach unten auf 8,303 Franken.
awp-robot/jb
Genf (awp)
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