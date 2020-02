Wisekey weitet Aktienrückkauf-Programm auf Nasdaq-kotierte ADS aus

A A Drucken

Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Wisekey International Holding weitet ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm (Klasse B) auf die kürzlich an der US-Technologiebörse Nasdaq kotierten ADS (American Depositary Shares) aus.

Die im Rahmen des Rückkaufprogramms zurückgekauften Papiere werden u.a. für zukünftige M&A-Transaktionen, das bestehende Mitarbeiteraktien-Programm oder Wandeldarlehen verwendet, wie bereits früher angekündigt wurde und in der Mitteilung vom Montag nun bestätigt wird. Das im letzten Juli angekündigte Programm von Wisekey läuft über 3 Jahre, wobei maximal 3,68 Millionen Aktien der Klasse B oder 10 Prozent des aktuellen Aktienkapitals zurückgekauft werden sollen. Zürich (awp)

