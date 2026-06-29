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29.06.2026 08:03:36

Wisekey unterzeichnet Fusionsvereinbarung zur geplanten Sitzverlegung

WISeKey International b
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Genf (awp) - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey will - wie angekündigt - seinen Sitz von der Schweiz auf die Britischen Jungferninseln (BVI) verlegen. Nun gibt es weitere Angaben dazu.

Für die Sitzverlagerung wird die Wisekey International Corp. in ihre Tochtergesellschaft vor Ort, die Wisekey BVI, integriert. Nach Unterzeichnung der Fusionsvereinbarung will Wisekey die Pläne vorantreiben.

Details zur Transaktion will die Gesellschaft noch festlegen und den Aktionärinnen und Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Laufe des dritten Quartals 2026 zur Genehmigung vorlegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ursprünglich war eine entsprechende GV im ersten Quartal 2026 angedacht worden.

Mit der Einladung zur GV werden die Aktionäre laut Wisekey weitere Angaben zu der Umstrukturierung erhalten. Dabei gehe es unter anderem auch um gewisse Wahlrechte zum Aktientausch für die Halter von den an der SIX gehandelten Klasse-B-Aktien von Wisekey International, hiess es.

Flexiblere Struktur angestrebt

Nach Abschluss der Transaktion soll dann Wisekey BVI als neue Muttergesellschaft an der Nasdaq und der SIX Swiss Exchange gelistet werden. Die Aktionäre erhalten im Rahmen der Fusion neue Aktien von Wisekey BVI. Auch das American Depositary Programm (ADS) werde auf die neue Gesellschaft übertragen.

Mit der Umstrukturierung werden flexiblere Unternehmensstruktur geschaffen, hatte Wisekey bereits vergangenen November mitgeteilt. Der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten soll so erleichtert werden, um künftiges Wachstum zu sichern und strategische Akquisitionen zu tätigen. Den operativen und steuerlichen Sitz werde indes in Genf bleiben.

Der Vollzug der Pläne benötigt nebst der Zustimmung der Aktionäre auch noch die Genehmigung der Regulierungsbehörden.

mk/rw

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