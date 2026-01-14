Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’626 0.9%  Bitcoin 77’604 1.7%  Dollar 0.8000 -0.1%  Öl 65.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Sika41879292Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Bayer10367293
Top News
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
TSMC-Aktie im Blick: Taiwan Semiconductor Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Analysten beim Ausblick für 2026 vorsichtig sind
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Partners Group-Aktie: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
Suche...
eToro entdecken

Wisekey Aktie 31402927 / CH0314029270

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 23:18:36

Wisekey-Tochter Sealsq steigert Umsatz 2025 deutlich

Zürich (awp) - Die Wisekey-Tochter Sealsq hat gemäss vorläufigen, ungeprüften Kennzahlen den Umsatz 2025 klar gesteigert. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um zwei Drittel auf 18 Millionen US-Dollar, wie einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC von Mittwochabend zu entnehmen ist.

Zudem meldet das Unternehmen per 31. Dezember 2025 verfügbare Barmittel über 425 Millionen US-Dollar, dies trotz Investitionen in Höhe von 30 Millionen Dollar in die strategischen Beteiligungen WeCan Group, IC'ALPS, Quantix Edge und WISeSat.Space. Die Geschäftsentwicklung wurde vor allem durch eine gesteigerte Nachfrage nach traditionellen Sealsq-Produkten sowie durch die Konsolidierung der fünf Monate Umsatz der im August 2025 übernommenen IC'ALPS angetrieben, heisst es weiter.

Die anhaltende Umstellung auf post-quantum-fähige Halbleiter und Software wirkte sich jedoch weiterhin dämpfend auf das Umsatzwachstum aus. Das Unternehmen hebt zudem eine gut gefüllte Pipeline über 200 Millionen Dollar für die kommenden drei Jahre sowie neue Grossaufträge im Bereich PKI-Dienste für die Energie- und Smart-Home-Branche hervor.

2026 strebt Sealsq eine Umsatzsteigerung um 50 bis 100 Prozent an. Zudem wird eine Rückkehr zum Wachstum bei den aktuellen Produkten erwartet.

Interesse an französischer Technologiefirma

Ferner hat das Unternehmen in einer weiteren Mitteilung eine unverbindliche Absichtserklärung über eine mögliche strategische Investition und Übernahme des Quantencomputerunternehmens Quobly bekanntgegeben. Das französische Unternehmen ist im Bereich der Quantenmikroelektronik tätig und entwickelt Quantenprozessoren auf Siliziumbasis unter Verwendung bewährter Halbleiterfertigungsprozesse.

Diese Transaktion sei Teil der Quantum-Strategie von Sealsq und werde zum Teil durch den eigens dafür eingerichteten Quantum Fund unterstützt. Bei einem Abschluss der Transaktion würde Sealsq insgesamt rund 200 Millionen US-Dollar investieren und dafür die Mehrheit an Quobly übernehmen, heisst es.

awp-robot/cg

Nachrichten zu Wisekey

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?