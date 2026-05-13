WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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13.05.2026 16:51:36
Wisekey-Tochter Sealsq positioniert sich für Rechenzentren im All
Genf (awp) - Wisekey-Tochter Sealsq will sich als Anbieter von Cybersicherheits- und Halbleitertechnologien für künftige Weltraumplattformen und weltraumgestützte Rechenzentren positionieren. Dabei setzt das Unternehmen auf ein Anhalten des KI-Booms.
Mit der zunehmenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur würden orbitale Rechenzentren wichtiger, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Solche Systeme erforderten Sicherheitslösungen wie vertrauenswürdige Hardware-Identitäten, quantenresistente Verschlüsselung und sichere Kommunikation zwischen Satelliten.
Die Technologien von Sealsq sollen unter anderem sichere Authentifizierung, geschützte Startprozesse und Zero-Trust-Kommunikation zwischen Satelliten, orbitalen Rechenknoten und terrestrischer Infrastruktur ermöglichen. Auch Anwendungen in souveränen Cloud- und Weltrauminfrastrukturen sieht das Unternehmen als mögliches Einsatzfeld.
Sealsq mit Sitz in Genf ist eine Tochter des Cybersecurity-Anbieters Wisekey. Firmenchef Carlos Moreira sprach von einem strukturellen Wandel bei der Bereitstellung von Recheninfrastruktur über die Erde hinaus.
yz/jb
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