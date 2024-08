Wisekey-Tochter Sealcoin erhält millionenschwere Investitionszusage

Die Zusage komme von der Investmentgruppe von GEM Digital Limited mit Sitz auf den Bahamas, teilte Wisekey am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Damit werde die Entwicklung eines dezentralen physischen Internet-Netzwerks (DePIN) vorangetrieben.

Darüber hinaus habe The Hashgraph Group, die auf DLT-Lösungen auf dem Hedera-Netzwerk spezialisiert sei, einen Vertrag mit Wisekey unterzeichnet. Dieser beinhalte eine Erstinvestition in Sealcoin sowie technisches Know-how und strategische Beratung in der Web3-Wirtschaft, hiess es weiter.

