WISeKey International b Aktie 127606275 / CH1276062754
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30.09.2026 23:57:36
Wisekey schreibt trotz Umsatzverdopplung höheren Verlust
Genf (awp) - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey ist im ersten Halbjahr 2026 trotz eines kräftigen Umsatzwachstums tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Reinverlust erhöhte sich auf 36,4 Millionen US-Dollar nach 22,3 Millionen im Vorjahreszeitraum.
Auch operativ weitete sich der Verlust auf 40,9 Millionen Dollar von 27,3 Millionen aus, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Der Bruttogewinn stieg dagegen auf 5,5 Millionen von 1,9 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 48 von 35 Prozent.
Bereits seit Juli bekannt war, dass sich der Umsatz mit 11,4 Millionen Dollar mehr als verdoppelt hat. Wisekey bezifferte das Wachstum nun auf 116 Prozent.
Ende Juni verfügte die Gruppe über liquide und gesperrte Mittel von rund 495 Millionen Dollar bei nur geringen Schulden.
Für das Gesamtjahr bestätigte Wisekey die Prognose eines Umsatzwachstums von 50 bis 100 Prozent. Wachstum verspricht sich das Unternehmen unter anderem vom Geschäft mit Halbleitern, die gegen künftige Angriffe mit Quantencomputern geschützt sein sollen.
Parallel bekräftigte Wisekey die Pläne für den Umbau der Grupp. Geplant sind unter anderem eine direkte Kotierung der künftigen Holding mit Namen WISeQey an der Nasdaq und der SIX sowie weitere Schritte zur Verselbstständigung der Geschäftsbereiche WISeSat und Quantisimo. Die geplante Quantisimo-Transaktion mit GigCapital8 soll eine eigenständige Plattform für Quantentechnologien schaffen und bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.
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WISeKey International b am 30.09.2026
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