Wisekey reicht SEC-Registrierungsformular zur Wisesat-Fusion mit Columbus ein

Genf (awp) - Wisekey will seine Satelliten-Tochter Wisesat an die US-Technologiebörse Nasdaq bringen und hat dazu den nächsten Schritt vollzogen. Zur geplanten Fusion mit der SPAC Columbus Acquisition Corp zur Gesellschaft Pubco sei bei der US-Börsenaufsicht SEC ein "F-4"-Formular zur Registrierung eingereicht worden, teilte die Genfer Cybersecurity-Firma am Montagabend mit.

Die Einreichung der Registrierungserklärung sei ein "wichtiger Meilenstein* auf dem Weg zur geplanten Fusion von Wisesat mit Columbus und dem damit zusammenhängenden Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq, hiess es weiter. Der Börsengang soll nach wie vor noch im ersten Halbjahr 2026 vollzogen werden.

Die Wisekey-Aktionäre erhalten gemäss früheren Angaben 25 Millionen Aktien der fusionierten Gesellschaft Pubco zu einem Ausgabepreis von 10 US-Dollar je Aktie, was einem Beteiligungswert von rund 250 Millionen entspricht. Damit behält Wisekey weiterhin die Mehrheitskontrolle am Unternehmen.

Wisekey sieht die Transaktion als Weg zur Skalierung und Kommerzialisierung seiner sicheren Satelliten- und IoT-Plattform. Ziel sei der Ausbau eines weltweit sicheren, quantenresistenten IoT-Kommunikationsnetzes aus dem Weltraum für Anwendungen wie Logistik, Energie, Verteidigung und Umweltüberwachung, hatte es geheissen.

